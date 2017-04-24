台東縣府參加上海旅展 獲受歡迎旅遊目的地獎
台東縣政府組團前往上海參加世界旅遊博覽會，推廣台東秀麗風光以及多元的旅遊活動，成功聚焦，取得了亮麗的成績，一舉拿下了「SWTF最受歡迎旅遊目的地」獎項。
一年一度的上海世界旅遊覽會於4月23日完美畫下句點，今年共有來自52個國家和地區，750家聯合攤位參加，台東縣政府更是台灣唯一出席、獨立設攤的官方單位。
台東縣政府觀光旅遊處長江慧卿指出，盡管陸客團減少，但上海自由行的旅客非常多，台東更有其獨特的魅力，今年縣府團隊以行銷台東在地特色為主軸，帶著即將在6月分展開的熱氣球嘉年華會，前進上海，果然獲得參觀民眾的熱烈回響。
江慧卿表示，在3月的廣州國際旅展，台東也被選為「最具魅力旅遊線路」，2016年底的湖南旅博會上，更以ＶＲ情境體驗等，拿下最佳展攤大獎。接二連三獲得大型國際旅展的旅遊大獎肯定，台東的美與熱情，已經成功的傳達給大陸朋友，打響了知名度。
她說，去年台灣人到上海旅遊達68萬人次，而上海人到台灣去觀光則大約有40萬人次。可見還有很大的市場潛力等待開拓。
(中時)
關鍵字：台東縣政府
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