海砂屋不見配套 北市都發局長林洲民：慚愧

北市有超過8成以上都是30年以上老屋，都更速度卻相當緩慢，議員高嘉瑜今在議會工務部門質詢指出，北市有心解決問題，但至今未提出具體方案，海砂屋也未見配套和完整規畫；對此都發局長林洲民坦言「做得不夠好」，實在很慚愧，這會期結束前會針對海砂屋提出具體方向。

高嘉瑜指出，海砂屋問題卡在容積率、建商認為無利可圖，遲遲無法改建，不願改建的人，給他再多容積也沒用，願意改建的人等於被懲罰，但市府一直未提出配套措施，整個流程缺乏完善規畫，3年過去了，如何看到改建曙光？

林洲民說，去年11月就該成立專業輔導會，但至今尚未成立，整體來說就是都發局做得不夠好，他已要求工務部門質詢後，須就海沙屋提出方案，清楚將內容文字化；都更處長方定安則說，會加強檢討，並提供足夠誘因吸引民眾參與改建。

(中時)