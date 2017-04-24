南榮國中提前慶祝母親節 600名學生幫媽媽洗腳謝恩
「謝謝媽媽，您辛苦了！」母親節將至，南榮國中提前盛大慶祝，邁向第11年的母親節洗腳謝恩活動24日溫馨上演，近600名學生自備臉盆及毛巾，在全校師生的見證下單腳跪在母親面前，為摯親洗腳按摩、對養育之恩表達最高謝意。
同學們輕輕地將母親的腳放到水盆內，仔細替對方洗腳、按摩，在輕柔的音樂聲中，不僅學生們感動落淚，媽媽們也紅著眼眶替小孩拭淚，有位媽媽說，「感謝學校舉辦母親節洗腳活動，看著兒子靦腆地為我洗腳，心裡很開心，原來真的可以增進感情。」
南榮國中輔導主任劉文君說，這個活動真的意義重大，每年家長的支持度都很高，親子之間都趁著個機會彼此抱抱對方，表達平時說不出來愛意，不少家長都感動得熱淚盈眶，今年也有不少阿公阿嬤前來參與，看到家長臉上滿足的笑容是對承辦人員最大的鼓勵。
南榮國中表示，在洗腳活動中首次舉辦非洲活水咖啡義賣，義賣所得全數捐給NGO舊鞋救命協會，以協助肯亞、烏干達、史瓦濟蘭鑿井計畫，這義賣也獲得許多家長的支持。
(中時)
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