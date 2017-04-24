天河讀書節登場 發送萬張免費借書聯名卡
4月23日是第22個世界讀書日，以「閱讀，讓天河更美好」為主題的第十一屆天河讀書節已啟動。為了迎接本次讀書節，天河區推出了兩大惠民活動：免費派送1萬張既能借書又能享受購書優惠的「書香天河」聯名卡；在「廣州天河發佈」政務微信平臺上設「悅讀天河」欄目，為市民免費提供大量線上閱讀電子書。
根據大洋網報導，本次活動由天河區委宣傳部、區文廣新局、區文明辦主辦，天河區圖書館承辦，廣州購書中心協辦。
據天河區圖書館館長劉馳介紹，「書香天河」聯名卡既是天河區圖書館的讀者證，又是廣州購書中心的會員卡，可同時享受讀者權益與會員權益。同時，該卡也是第十一屆天河讀書節的限量版紀念卡，免費向市民發放。
據瞭解，廣州購書中心已派發一定數量的聯名卡，剩下的聯名卡市民可到天河區圖書館一樓領取。數量有限，先到先得。
除了線下活動，本次天河讀書節還推出了「悅讀天河」線上閱讀欄目。該欄目正式上線。據瞭解，該欄目是天河區委宣傳部推出的一套「微信閱讀平台」，以「互聯網+」的形式對接到微信公眾號，設在「廣州天河發佈」政務微信平台上。市民不用下載，不用安裝，就能夠免費閱讀大量電子書。
(旺報)
關鍵字：天河
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