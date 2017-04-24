洪秀柱參拜北港媽祖 憂前瞻計畫成A錢計畫
中國國民黨黨主席洪秀柱24日前往雲林與基層黨員座談，在北港鎮朝天宮參拜後，抨擊前瞻基礎建設計畫沒有好好評估、精算，根本就是1個砸錢計畫，將會榨乾國家財政，令人擔憂。
洪秀柱今天展開雲林拜票行程，規畫前往北港朝天宮、斗六環球科技大學與莿桐鄉。上午10點許抵達北港朝天宮，由朝天宮董事長蔡咏鍀、前立委許舒博、曾蔡美佐等人陪同，依古禮向媽祖參拜。
洪秀柱參拜後巧遇家扶中心與環球科技大學幼保系舉辦的「終止受虐兒快閃舞蹈」活動，當場加入保護受虐兒行列，強調兒童是最需要保護的對象，請大家踴躍通報施虐者，一起來拯救受虐兒童。
洪秀柱針對立法院藍、綠陣營攻防前瞻基礎建設計畫，表示很多人都看不到前瞻計畫的願景，也搞不清楚其建設項目，根本是一個砸錢計畫。最近食安問題受到國人矚目，便臨時把食安納入計畫，可見都沒有好好規畫與精算。
她很擔心前瞻計畫變成A錢計畫，所需經費會超過國家舉債上限，把國家所有財物都榨乾。一方面政府又認為軍公教是財政困難的元凶，這樣社會怎麼會平靜？如何看得到希望？政府必需提出精算報告與未來願景，才能讓民眾信服。
(中時)
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