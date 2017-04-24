卓冠廷、洪慈庸低調結婚 席開6桌宴親友

卓冠廷與洪慈庸今日登記結婚，晚間在飯店宴請親友，受訪時，二人看起來很甜蜜。（黃國峰攝）

卓冠廷與洪慈庸今日登記結婚，晚間在飯店宴請親友時，二人以平常的裝扮步入酒店，表示感謝各界祝福。（黃國峰攝）

台中市政府新聞局長卓冠廷與立法委員洪慈庸，今天上午到戶政所登記結婚，晚間並於台中林酒店宴請雙方親友，席開6桌，一切儀式從簡。兩人並強調「確定沒有雙喜」，未來則順其自然，短期內將各自忙公務，暫無蜜月的計畫。

(中時)