車禍為何還自己丟皮包 原來包內有玄機
口湖鄉吳姓男子24日開車行經水林鄉發生車禍，巡邏員警趕往處理，發現吳男下車時不在意車子受損，反而趁機將1只皮包丟棄，員警查看後發現1包1級毒品海洛因，讓吳男百口莫辯。
北港警分局水林分駐所警員蔡佳伸、洪士哲，今天接獲通報處理1起交通事故。2人到場後發現吳姓男子的自小客與另一部汽車擦撞，雙方均無大礙，正當員警繪製現場圖時，發現吳男神色緊張走到一旁，丟掉手中皮包。
員警好心找回被吳男丟掉的皮包，見吳男臉色大變，機警查看皮包，發現除了證件，另有1級毒品海洛因、毛重0.82公克。洪男被逮時懊惱說，平常行蹤謹慎，卻因車禍丟包露餡，實在有夠倒楣。
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(中時)
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