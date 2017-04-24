住家偏僻卻人氣旺 北港警方循線逮毒蟲
張朝欣／雲林報導
北港警分局員警接獲線報，口湖鄉崙中村1處民宅地處偏僻，卻經常有許多人進出，經跟監蒐證，24日持搜索票前往搜索，當場查獲林姓男子持有1級毒品海洛因、安非他命吸食器、注射針筒。
口湖分駐所員警日前查獲毒品案，有毒蟲透露林姓男子為供應毒品的上游，無業的林男為躲避警方查緝，承租下崙村1處偏僻小屋做為毒品供應站，警方經過訪查，確定屋內有問題。
警方今天清晨拂曉出擊，發現林男住處雖然破舊，鋁門卻是新裝的且異常堅固，林男拒不開門，警員蘇文欽假意收隊離開，再冒充毒友聲音疾呼林男，林男不疑有他開門，警方立即一擁而上，當場查獲毒品及吸食工具。
林男坦承持有及吸食毒品，惟極力否認販毒，警訊後依違反毒品危害防制條例將他移送法辦。屋主則是連忙撇清關係，但警方仍將他列為關係人，採集尿液送驗。
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(中時)
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