無照駕駛撞YouBike女騎士 惡男搶手機阻報案

新北市48歲陳姓男子23日6時許無照駕駛自小客車，沿新莊區富國路左轉中正路往桃園方向時，撞倒騎乘YouBike的26歲施姓女子。（陳心瑜翻攝）

施女當時騎乘YouBike沿雙鳳路往富國路方向，遭過彎的陳男無照駕車撞傷。（陳心瑜翻攝）

新北市48歲陳姓男子23日6時許無照駕駛自小客車，沿新莊區富國路左轉中正路往桃園方向時，撞倒騎乘YouBike的26歲施姓女子，施女被撞斷4顆牙、頭部挫傷，她拿起手機準備報案，卻遭陳男搶走手機「我會報案」，施女只好向路人求救。警方到場後依未禮讓直行車、執照經吊銷和註銷仍駕車處9千元罰鍰，至於涉及強制罪、過失傷害部分，仍待警方進一步調查釐清。

施女男友23日下午上網發文，指控陳姓駕駛態度惡劣，不僅破壞現場，還阻擋女友報案，遭撞滿口是血的女友只能和路人求救，陳男惡劣行徑也引起網友撻伐。

警方表示，施女當時騎乘YouBike沿雙鳳路往富國路方向，遭過彎的陳男無照駕車撞傷，而陳男酒測值為0，除了依道路交通管理處罰條例先對陳男開罰9千元罰鍰，陳男疑因心虛阻擋報案行為，已涉及強制罪，將依法偵辦。

(中時)