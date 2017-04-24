全國技能競賽南區分賽 葉子瑜唯一奪牌女選手
全國技能競賽南區分區賽放榜，勞發署雲嘉南分署今年208名選手在30項職類中，奪得19金22銀16銅50優勝，打破往年奪牌數紀錄，其中汽車噴漆職類唯一的女選手葉子瑜高興的說，「男生做得到，我也可以！」，如願拿下銀牌，進軍8月全國賽。
年僅19歲的葉子瑜是南區汽車噴漆職類唯一的女選手，長髮披肩、外型清秀的她，讓人難以聯想她會是汽修好手，葉子瑜說，「當初只是想要跟一般女生不同，且念汽修感覺很帥」，但後來發現作業環境時常有粉塵飄揚，雙手也因碰觸香蕉水導致脫皮，讓愛美的她相當苦惱。
不過，葉子瑜越做越有興趣，努力磨練技術，去年獲選雲嘉南分署的培訓選手後，為顛覆男女生在體能上的差異，她反覆用噴槍練習噴圖、訓練調漆細膩度及補土技術等，今年在一票男選手中，奪下一張全國賽的門票，證明成績及實力與男女生無關。
雲嘉南分署長柯呈枋表示，南區分區賽此次集結了47職類、1,018位選手參賽，分署以19面金牌打破往年最佳紀錄，且不少職類都包辦前3名，值得鼓勵。柯也提醒選手，接下來才是更嚴峻的挑戰，期待選手們8月全國賽再創佳績。
(中時)
關鍵字：葉子瑜
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