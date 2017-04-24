台大申請入學 嘉義高中成績大躍進
台灣大學申請入學榜單今日公布，國立嘉義高中成績優異，共26人正取(去年11人)、24人備取(去年6人)台大各科系，成績大幅躍進，其中有6名學生錄取電機系，包括母親是陸配的張喬善。導師邱振程透露，張喬善母親半年前罹癌，家境不算寬裕，成績優異的他，原本可透過希望入學申請台大電機，但當時他得知另一個同學家境更困苦，也想申請台大電機，私下跟導師說願意讓給張同學，表示對自己有信心，用考的也考得上，事後邱振程在審查委員會上把喬善的想法告知委員，最後學校果然替張同學提出申請，今天放榜，兩人都錄取台大電機系，張喬善還加碼錄取材料工程系，讓邱振程直誇他善良大氣。
嘉中今年有林旻叡、楊晉佳、許祐綾、楊欣睿、張喬善、張瑞騰（希望入學）6人錄取電機系；魏國唐、徐瑋宏、任宥齊錄取化工系；楊晉佳錄取物理系；王鼎崴、余秉哲錄取經濟系；侯昱成錄取土木系；王楷翔、謝承軒錄取機械系；張喬善、郭印心上材料工程系；余承庭錄取生物環工系；吳俊賢、陳明芫、歐陽群（繁星推薦）錄取森林環境系；龔家誼錄取獸醫系；蕭易岱錄取財務金融系；張庭瑜錄取國際企業系；陳柏瑋錄取資工系（繁星推薦）。
另，柯劭侖參加醫學系甄選，獲公費生備取第2名，預估可順利錄取，他同時也已錄取成功大學醫學系公費，不過校方表示，但柯劭侖目前傾向參加大學指考，再次挑戰自我。另陳柏瑋雖錄取台大資工系，為擴展視野，也向北京清華大學提出申請，目前人正在北京參加面談，希望有機會挑戰更寬廣的世界。
嘉中校長黃義春校長表示，今年有這麼優異的成績表現，是老師用心指導、行政全力支援、同學們踏實勤勉全力衝刺的成果。
(中時)
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