憂咳嗽、共用馬桶傳染 55％企業拒用愛滋感染者

為呼籲正視職場歧視愛滋感染者不斷發生，社團法人台灣露德協會今公布與518人力銀行合作「全台中小企業愛滋職場友善認知大調查」。調查指出，若愛滋感染者主動揭露病情，55％業主會拒絕錄用，也有12％業主希望資遣感染者或請其轉職。台灣愛滋病學會強調，擁抱等肢體接觸、共餐、咳嗽打噴嚏、共用馬桶皆不會傳染愛滋。

露德協會秘書長徐森杰表示，調查共收集176份中小企業主及人資主管填答問卷，調查顯示，若感染者求職時主動揭露是帕斯堤（愛滋感染者），55％業主因擔心會傳染、造成同仁恐慌，拒絕錄用。有59％業主以平常心看待員工為帕斯堤，會向愛滋相關單位請教及尋求協助者占47％，但仍有12％希望委婉安排感染者轉職、甚至資遣。

徐森杰指出，儘管已宣導愛滋傳染迷思多年，帕斯堤在職場被歧視仍屢見不鮮，企業仍不熟悉愛滋傳染途徑，調查結果指出，業主擔心跟帕斯堤牽手、擁抱及搭肩等肢體接觸、一同用餐、咳嗽打噴嚏、共用馬桶會被傳染者，分別是26％、38％、54％及51％。且64％業主不知《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》規定工作體檢不能要求檢驗愛滋，勞動部應多加宣導。

「帕斯堤與慢性病患者無異，職場相處不會感染，工作能力不受影響。」台灣愛滋病學會理事長林錫勳醫師強調，以全世界範圍觀察超過30年，即使未經治療、體液可偵測到愛滋病毒患者，其愛滋病毒也不會透過上述調查內容，包括水、空氣及一般身體接觸途徑傳染，甚至接吻也不會透過唾液喘染。

林錫勳說，愛滋病毒傳染需透過未戴保險套的高風險性行為、輸入愛滋感染者血液或共用針頭及母子垂直感染。但治療等同預防，若感染者接受穩定治療，使愛滋病毒測不到，即便未使用保險套的性行為，也不致感染性伴侶，甚至未感染者也可藉由服藥預防感染愛滋。

已感染愛滋6年的阿彰（化名）表示，只要接受藥物治療，病情相當穩定，跟正常人一樣，他鼓勵病友不需太沮喪，應主動尋求幫助，企業主不必恐懼帕斯堤，應以工作表現為重。

(中時)