愛滋患者職場受歧視 6個QA破解迷思

社團法人台灣露德協會今公布與518人力銀行合作「全台中小企業愛滋職場友善認知大調查」。調查指出，若愛滋感染者主動揭露病情，55％業主會拒絕錄用，12％業主希望資遣感染者或請其轉職。

調查也指出，業主擔心跟帕斯堤（愛滋感染者）牽手、擁抱及搭肩等肢體接觸、一同用餐、咳嗽打噴嚏、共用馬桶會被傳染者，分別是26％、38％、54％及51％。且64％業主不知《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》工作體檢不能要求檢驗愛滋。

對此，露德協會請台灣愛滋病學會理事長林錫勳醫師宣導相關愛滋傳染迷思，記者將講述內容整理成6個QA供您參考。

Q1：職場可能接觸會不會傳染愛滋？

A1：牽手、擁抱及搭肩等肢體接觸、共餐、咳嗽打噴嚏、共用馬桶皆不會傳染愛滋。

以全世界範圍，觀察超過30年，即使是未經治療、體液可偵測到愛滋病毒患者，其愛滋病毒也不會透過上述方式，包括水、空氣及一般身體接觸途徑傳染，甚至接吻也不會透過唾液傳染愛滋。

Q2：愛滋病毒透過何種方式傳播？

A2：需透過未戴保險套的高風險性行為、輸入愛滋感染者血液，或共用針頭及母子垂直感染。但產婦在產前接受檢查，若愛滋病毒呈陽性反應，服藥就可預防，台灣已近5年沒有愛滋寶寶。

Q3：透過治療可否抑制愛滋病毒傳染力？

A3：英國研究指出，治療等同預防，若感染者接受穩定治療，使愛滋病毒測不到，即便未使用保險套的性行為，也不致感染性伴侶，甚至未感染者也可藉由服藥預防感染愛滋，國內已有醫院供藥。（每毫升血液低於20隻愛滋病毒即偵測不到）

該研究比喻，愛滋病毒經妥善治療，要傳染給別人，如同「在晴天要被雷打中」的機率一樣，愛滋病不僅是慢性病，也是可預防傳染病。

有意見認為提供預防藥物如同鼓勵濫交，應該是兩回事，性生活已成為人類生活的一部分，也是醫療防治一環。

Q4：愛滋病如何治療？

A4：現行治療方式是使用STR (single tablet regimen) 療法，每日服用一次單一片劑，就可有效控制病毒，恢復跟正常人相同免疫力。

及早接受穩定治療，帕斯堤與慢性病患者無異，職場相處不會受到感染，工作能力也不會受到影響。

Q5：愛滋病患者壽命較短嗎？

A5：荷蘭研究指出，25歲愛滋感染者開始服藥治療，可活到77.5歲，僅比荷蘭平均年齡少活一歲。

如1991年，前NBA湖人隊球星Magic Johnson診斷出感染愛滋，同年宣布退休，因持續接受治療，至今未曾發病，持續活躍，並成立魔術強森基金會協助HIV相關研究與預防。

Q6：愛滋病在台感染情形如何？

A6：愛滋病在台已32年，累積感染者34000多名，存活者28000多名，每4小時就有1位新感染者，超過半數以上患者30歲以下，每1000位國民就有一位愛滋感染者會在青壯年回到社區生活。

但疾管署預估未通報的愛滋病感染黑數約有8000到10000人，其實愛滋病最重要的是及早發現治療，就能有效控制病毒，可以跟正常人生活無異，也不會把病毒傳染給其他人，但被感染者之所以敢於通報，也要社會不再歧視，願包容看待。

(中時)