洪秀柱稱自己不是恰北北而是恰恰好

洪秀柱主席競選辦公室4月24日新聞稿指出，中國國民黨黨主席洪秀柱24日下午在雲林連續參加兩場與當地婦女黨員座談會。

洪主席致詞時表示，在立法院時，大家都說她是恰北北，「但是實際上我是很溫柔的。」洪主席笑著說，她是教師出身，深懂因材施教的重要，所以面對立法院民進黨裡某些不講理的委員，她當然要兇一點，講話大聲點，就怕對方聽不懂，「這不是洽北北，這是恰恰好！」 洪主席表示，男生看起來很堅強，其實很脆弱；女生看起來很柔弱，其實很堅強，自己不論面對多大的羞辱或挑戰，她都會努力的堅持做對的事。

(旺報)