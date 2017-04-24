中金院獨木舟競速 嘉南高7高中參賽

嘉、南、高三地7所高校獨木舟賽將在中金院今年剛打造完工的人工湖泊進行。（程炳璋攝）

中金院要仿造英國學校校際賽艇對抗，首辦獨木舟賽，找來嘉義、台南、高雄三地7所50位學生參賽。（程炳璋攝）

英國牛津、劍橋大學一直有校際賽艇對抗賽聯誼，中信金融管理學院今年剛打造完工一座人工湖，校方仿效這項傳統，29日舉辦高中獨木舟水上競速活動，提供嘉義、台南、高雄三地有夥伴關係的7所高中生參加，提升與高中端的感情。

中金院今年完成的人工湖泊長200公尺，寬10公尺，有75公分深，校方為了深化與高中學校的夥伴聯盟關係，29日舉辦一場「嘉南高優質高中獨木舟水上競速活動」，找來嘉中、嘉女、南一中、南女、瀛海、雄中、雄女共50位學生參加。

這場獨木舟PK賽，兩人一船，7校共報名25隊，首屆以友誼賽為主，各校校長帶隊參與，現場會有教練指導。

(中時)