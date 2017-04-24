亞東醫院急救小組 救回猝死心律不整患者

亞東醫院院內急救小組負責院區內任何有急救的需要。（王揚傑翻攝）

亞東醫院心臟內科團隊今年1月收治過去有心律不整病史的40歲的洪姓男患者，洪男因平時並無太多不適，所以沒有固定看診用藥。

日前洪男和太太帶著2個月大的女兒至亞東醫院小兒科門診就醫時，於診間外突然發病，失去意識，沒有呼吸心跳、測不到血壓，院方立刻啟動急救小組進行電擊急救，並於病人恢復心跳血壓後，立刻進行緊急心導管及其他相關檢查，在排除其他可逆因素，如心肌梗塞、電解質異常、或藥物引起等因素後，安排植入性體內去顫器手術。

由於一連串快速的搶救動作，病人當晚即回復意識並順利拔管，1周內即順利出院，目前已恢復正常生活及工作。

亞東醫院急診醫學部主任蔡光超表示，亞東醫院院內急救小組是支有傳統的快速應變團隊，當院區有任何人需要急救的時候，不論是住院中的病人或是一般民眾，急救小組就會啟動，快速前往任何需要救援的地點，進行急救任務，在黃金時間內搶救寶貴的生命，24小時運作、全年無休。

(中時)