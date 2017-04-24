打擊犯罪 沈國榮建議保全通報違法

市政顧問、和大工業董事長沈國榮24日參加治安公安會報時建言，市府應從社區大樓的平台，及時掌握違法事件 ，打擊犯罪，維護治安。（盧金足攝）

台中市府今天召開治安公安會報。（盧金足攝）

市府24日召開治安公安會報，市政顧問、台中市消防協會理事長沈國榮建言，應從社區安全防範毒品和詐騙集團，大樓管理中心可做為第一線把關的民間力量，市長林佳龍表示，市府和保全業合作，保全回報不法還有獎勵，大樓社區保全當治安耳目，發揮治安功效。

和大工業董事長沈國榮表示，市府應從社區大樓的平台，及時掌握違法事件，打擊犯罪，維護治安，很多犯罪事件和集團常選擇進駐社區大樓，進出大樓的住戶之間不一定認識，但保全人員可對複雜份子是否從事不法，主動通報，市府和員警也可定期訪視。

林佳龍強調，台中市訂出「保全日」透過各分局或派出所機制，市民發揮公民意識，還有守望相助隊等民力幫助警力，對隱身在大樓的詐欺集團和不法份子，及早遏阻犯罪事件。

教育局進行「防制毒品進入校園」專案報告，2015與2016年學生關懷表分析發現，吸毒與吸菸有高度關聯性，吸菸者占吸毒者9成以上；首次吸毒多發生在家中，使用毒品多為K他命。

分析關懷表發現，國高中生第一次吸毒平均年齡，2015年為13.9歲、2016年為13.7歲；這些學生第一次吸菸年齡平均11.9歲，約為學生小高年級時期，教育局針對國小高年級生加強宣導拒毒、拒菸，系統性解決學生藥物濫用問題。

(中時)