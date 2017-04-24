擺脫負面情緒 大林慈濟醫師建議多做正念訓練
得知罹癌消息，除要面對治療的身心煎熬，也要擔心復發問題，這些負面情緒不停反覆思考，會讓人陷入情緒漩渦。大林慈濟醫院臨床心理師建議，平時多做正念訓練，能調整大腦的神經迴路，日後面對問題時就能不慌亂。
大林慈濟醫院臨床心理師石世明表示，所謂「正念」，就是刻意地將注意力放在當下，對於一刻接著一刻所顯露的經驗，不予評價。透過每天練習呼吸等正念減壓方式，對於任何壓力或是睡眠問題等，都能有所改善。
石世明表示，呼吸練習有三個步驟，一、出現念頭和情緒時，不抵抗、不追隨；二、將注意力集中在呼吸，往往注意力很容易跑走，就「溫柔地」將它帶回來；三、全身呼吸、整體覺察，清楚每一刻。
他說，在練習中，自然會有一些跟煩惱或壓力相關的念頭，或種種情緒小漩渦出現，練習要點就是覺察這些內在變化，再將專注力放回呼吸。
(中時)
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