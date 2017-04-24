高市男子遭剁臂亡 警方全力緝凶

高市鳥松區驚傳男子遭人砍斷臂死亡案！54歲陳姓男子23日晚間被人發現倒在路上昏迷不醒，地面佈滿血跡，赫見其右手臂遭剁下，趕緊報案，警方及救護車趕到將陳男送醫急救，家屬昨日放棄急救要求拔管，因案發現場沒目擊者，員警正尋線全力緝凶到案。

(中時)