女神潔哥開黃腔 買票看《玩命8》竟能說成…

潔哥買票鬧出黃色笑話，將《玩命8》講成《速激8》。(左／翻攝自潔哥臉書、右／達志影像)

以姣好外貌與活潑風趣言談著稱的「網路女神」潔哥(李秉潔)，除了不吝以犀利筆鋒批評時政的作風為人所推崇外，她直率、大喇喇的性格也很受喜愛，昨天她在臉書po文，透露去看電影鬧出大笑話，而且帶有「顏色」，這部片就是鼎鼎有名的院線夯片《玩命關頭8》。

潔哥昨天po文，透露自己當天趕著看10分鐘後要播出的電影，因為平常愛跟大開玩笑慣了，到售票窗口時，竟一時口誤對櫃台小姐說：「小姐我要看《速激8》」，其實她要買的是《玩命8》的票，不禁驚愕懊惱「網路笑話居然真的發生了」。

其實是片名翻譯的問題，潔哥解釋之所以會講錯，是因為大陸將此片翻譯為《速度與激情8》，平常開玩笑跟朋友都這樣講，沒想到出門講習慣了就這樣脫口而出。

然有些網友質疑了潔哥的說法，直呼「怎麼可能是口誤」、「無聊當有趣」、「只會在那邊耍低級」，意外引發熱議，潔哥之後又po文補充，表示講錯之後有立刻道歉，所幸對方沒生氣，還傻眼偷笑跟她說：「沒關係」，化解這場微微情色的口誤局面，潔哥反擊：「我也很傻眼魔人腦補我故意性騷擾對方，只是跟大家分享我本身發生的囧事，沒想到有人居然說我故意的，其實有點無奈」。

(中時電子報)