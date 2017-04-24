中南部第1家中期照護護理之家成立

大仁康復護理之家緊密銜接各大醫院的出院準備服務，儘可能增強患者的身體功能。（呂妍庭翻攝）

「大仁康復護理之家」今24日在嘉義市溫馨開幕。（呂妍庭攝）

由仁德醫療照護體系成立，中南部第1家以中期照護(PAC)作為主軸的「大仁康復護理之家」，今24日在嘉義市溫馨開幕，包括嘉義市長涂醒哲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志、嘉義市消防局長蘇耀星、嘉義市議長蕭淑麗服務處主任林瑞彥等人都出席祝賀，該中心行政副院長李淑儀強調，該養護中心能補足現行病患出院後短暫性的醫療復健需求，讓有潛力的患者能免於最終進入長照機構的命運，尤其打出「入住，是為了返家」，是要顛覆大家對護理之家的刻板印象。

李淑儀表示，大仁康復護理之家配合長照2.0政策，緊密銜接各大醫院的出院準備服務，並於個案入住期間儘可能增強其身體功能，讓患者能夠康復回歸社區與家庭，對長照系統來說，能夠補足不足的缺口。

涂醒哲推崇大仁康復護理之家的理念與用心，讓住進機構的個案有再回家的機會，同時也讓嘉市的醫療照護系統更完整，徐文志也表示，仁德醫療照護體系提供友善、安全、舒適的環境及優質的照護團隊來服務中南部的鄉親民眾，值得肯定。

(中時)