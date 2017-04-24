給玉米聽音樂　佳冬高農學生種出超甜玉米

佳冬高農農場經營科師生今年初在種玉米時，閒來無事邊耕種邊聽音樂，沒想到玉米竟種得又大又甜，目前正專研音樂之於農作的關係，將參展今年科學展覽。(謝佳潾攝)

佳冬高農農場經營科師生今年初在種玉米時，閒來無事邊耕種邊聽音樂，沒想到玉米竟種得又大又甜，目前正專研音樂之於農作的關係，將參展今年科學展覽。(謝佳潾攝)

玉米也聽得懂音樂！佳冬高農農場經營科師生今年初在種玉米時，閒來無事邊耕種邊聽音樂，沒想到收成時竟有大收穫，不僅玉米莖粗壯高大，成熟的玉米還特別甜，在深受買家愛戴之餘，也專研音樂之於農作的關係，將參展今年科學展覽。

農場經營科老師林鈺澤指出，往年種植玉米的成效都不慎理想，不是太瘦小就是不鮮甜，因此去年特地向高雄農改場果樹組副研究員王仁晃引進代號2030的超甜玉米種苗，盼有不一樣的結果，今年1月初正式育苗、定植，而當時正處農曆春節前後，寒假時間閒來無事，便放音樂伴農作，沒想到竟有意外發現。

「植物會接受頻率。」他強調，種植過程中除放音樂給它們聽之外，也要求同學在期間要懂得向玉米說對不起、請原諒我、謝謝你及我愛你這4句話，這是另類的生命教育，希望他們從中學習尊重，同時也實驗出經過對話、音樂加持的玉米植株特別健康。

他說，當收成時，每株玉米樹的莖都比以往的粗大，且也長得較高、較甜，在信心十足下拿到佳冬農會超市試賣，果真獲得好評，且陸續還有林邊國中、東港高中甚至高雄的消費者前來購買，這些現象不僅是證明玉米收成好，更讓學生正在做的實驗躍進一大步。

「之後可以自己唱歌給玉米聽了。」高一生趙婉玲說，音樂式種植法很特別，既輕鬆成效又好，將來不排除自己邊唱邊種。

校長楊榮豐說，農業生產邁向科技化，剛歡渡80歲的佳冬高農，積極融入食農創客概念，打造高端精緻農產品及安全健康無毒友善農作環境，為邁向未來創校90年甚至百年，奠定堅若磐石的農業根基。

(中時)