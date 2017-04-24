清境高空觀景步道，霧社設轉運站接駁遊客

清境高空觀景步道，預計5月下旬啟用。（廖志晃攝）

清境高空觀景步道，預計5月下旬啟用；南投縣長林明溱24日表示，由於預期將吸引大量遊客，因此，將在霧社停車場設置轉運站，再以遊覽車接送至觀景步道入口處，避免車潮湧入，造成合歡山景觀公路大塞車！

林明溱表示，清境農場停車位原本就不多，清境高空觀景步道開幕後，預期將吸引大量人潮車潮，為避免交通打結，縣府將與仁愛鄉在地遊覽車公司，協商接駁車事宜；霧社停車場可停放20輛以上遊覽車，及逾百輛轎車，民眾可將車輛停放在霧社，搭乘接駁車前往步道入口，如此可有效解決塞車及停車不便問題。

清境高空觀景步道目前規畫票價為一般票50元、南投縣民30元、身心障礙者收取10元保險費；為回饋仁愛鄉民，僅需付10元保險費。

(中時)