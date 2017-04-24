任意撿拾漂流木恐觸法 最重可處7年以下有期徒刑

自由撿拾漂流木須經公告，任意撿拾小心觸法！嘉義林區管理處強調，漂流木屬於國有財產，未經公告不得私自撿拾；依森林法規定，竊取森林主、副產物，最重可處7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金。

嘉義林管處處長黃妙修提醒民眾，撿拾漂流木記得要「3要」：一、要注意撿拾開放的對象、區域、時間；二、要撿拾後到檢查站登記；三、要完成登記後才搬運離開。

林管處表示，當地管理機關將於開放公告自由撿拾時，將一併設置林產物檢查站，協助民眾合法申請搬運登記，請撿拾民眾務必攜帶身分證明文件辦理。如拾得烙有梅花形查印或標示足可認定為國、公有之木材者，亦請配合繳回，由管理機關統一辦理招領或標售再行分收予拾得人，千萬不要為謀私利擅自撿拾而誤觸法令。

森林法訂定貴重木樹種為紅檜、臺灣扁柏、臺灣肖楠、臺灣杉、巒大杉(香杉)、南洋紅豆杉(臺灣紅豆杉)、櫸(臺灣櫸)、烏心石、牛樟、臺灣擦樹、黃連木、毛柿等，共12種，林管處呼籲民眾撿拾時多加留意，如有拾得上列樹種，請務必配合當地機關辦理登記工作，以合法取得所有權屬。

(中時)