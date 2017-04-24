美國也拆雕像! 紐奧良將拆除4座邦聯紀念物

原飄揚在南卡州議會旁的「邦聯旗」，為19世紀美國內戰期間代表南方政府的旗幟。（美聯社）

近來台灣社會，常因政治立場不同就去破壞歷史人物雕像或是紀念碑，讓這些塑像所代表的歷史意義依舊討論不斷。在美國路易斯安那州紐奧良市，當地時間24日凌晨，下令拆除內戰期間，南方邦聯政府的人物雕像、紀念塔，以表現「反種族歧視」及「反白人至上」的決心。

美國南北戰爭是因黑人奴隸制度問題而起的大規模內戰，參戰雙方為北方政府的美利堅合眾國（聯邦）和南方政府的美利堅聯盟國（邦聯）。

據美聯社報導，紐奧良市長蘭德魯（Mitch Landrieu）表示，有政府官員曾因拆卸工程計畫而接到死亡恐嚇，所以儘量安排至夜間進行，以免反對拆除的民眾前來鬧場。首先拆除的雕像為邦聯紀念碑，這是內戰結束後，為了紀念試圖推翻黑白共治的紐奧良政府的建築。另外還有3座，分別是美利堅同盟國總統傑佛遜‧戴維斯（Jefferson Davis）、將軍博雷加德(P.G.T. Beauregard)與羅伯特．李(Robert E. Lee)的雕像，將在幾日後陸續移除。

對於拆卸行動，反應兩極：支持拆除的一方表示，這些紀念物象徵著過去一段美國奴隸制的黑暗歷史，實在令人不快；反對方認為這次政府去除歷史文物，會讓人民遺忘自己的身分認同。

雖然2005年卡崔娜颶風過後，有許多民眾離開紐奧良居住，導致人口下滑，但紐奧良市依然為非洲裔美國人佔多數的城市。市長蘭德魯認為，「反映我們身分，還有更好的方式」。

(中時)