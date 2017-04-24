沉默9小時後... 南柱赫、李聖經認愛了！

南柱赫、李聖經證實交往消息。（圖／達志影像）

人氣韓星南柱赫、李聖經今（24日）被韓媒爆料已熱戀5個月，指兩人拍完《舉重妖精金福珠》後就開始交往，並拍到小倆口的約會照，消息曝光後，他們所屬的「YG娛樂」表示還在確認中，而稍早終於證實李聖經、南柱赫的確交往中。

南柱赫、李聖經的戀愛消息今上午傳開後，「YG娛樂」終於在沉默9小時後發聲，「從模特兒時期時期就是至親的兩人，最近有了好感，正很好地交往中。」舉重CP戲外真的發展成戀人，獲得大批粉絲祝福，大讚兩人無敵速配，直呼CP粉願望成真了。

(中時電子報)