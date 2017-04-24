嘉市「雲端智慧巡邏車」獲ICF肯定

嘉義市警察局特別展示如何運用智慧雲端科技維護治安，獲得ICF主席及共同創辦人 John G.Jung 肯定。（呂妍庭攝）

嘉義市警察局特別展示如何運用智慧雲端科技維護治安，獲得ICF主席及共同創辦人 John G.Jung 肯定。（呂妍庭攝）

嘉義市今年2月榮獲國際智慧城市論壇ICF (Intelligent Community Forum)全球7大智慧城市，ICF主席及共同創辦人 John G.Jung 目前在嘉義市進行2天的實訪參賽，瞭解嘉義4G智慧寬頻應用，來到嘉義市警察局時，看到市警局首創的「雲端智慧巡邏車」(i Patrol Car，簡稱iPC)， 不但透過4G無線網路上傳行車影像，進一步提升勤務效能，同時也是一座行動派出所，讓John G.Jung特別肯定，表示將在6月於紐約召開的會員大會上，特別向160個城市會員介紹這套系統，讓大家瞭解嘉義市將雲端科技運用在治安上的成效。

John G.Jung認為，「雲端智慧巡邏車」這整套系統，是智慧先進科技守護城市的代表，這麼先進科技應用值得全世界借鑑，更具有高度商業價值。市警局也說，「雲端智慧巡邏車」系統，在嘉市運行的相當成功，有效提升破率並及時阻止更多案件的發生，已計劃將此系統推廣至台灣其他縣市。

(中時)