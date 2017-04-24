日皇室佳子公主 將赴英名門大學短期留學

日本皇室佳子公主（見圖）今年9月起將赴英國里茲大學短期留學。(美聯社）

日皇的二皇子秋篠宮夫妻的次女佳子，今年9月起將赴英國里茲大學（University of Leeds）短期留學。佳子從學習院大學輟學後，前年進入國際基督教大學就讀，今年春天起升大三，這次她將利用學校的交換留學生制度去英國留學。

主管皇室事務的日本宮內廳指出，佳子今年9月起將到英國里茲大學短期留學1年。里茲大學設立於1904年，位於英國中部、人口約70萬餘人的都市里茲。

佳子目前就讀的國際基督教大學，與海外約70所大學之間設有交換留學生制度，佳子即利用此制度出國留學。過去秋篠宮的長女真子也曾利用此制度到英國愛丁堡大學留學。

佳子第一次出國是在小學3年級時，與家人去泰國旅行，就讀學習院大學時，曾到美國的家庭寄宿，這次是她第3次出國，到海外留學則是頭一次。

宮內廳指出，佳子的留學相關手續已經辦完，將在大學接受教育訓練等，為留學做準備。至於準備就讀哪個學系，則今後將做出決定，但佳子本人對心理學和美術較感興趣。

佳子3年前在20歲生日記者會上表示，「已感覺到用英語溝通的重要」。她曾說選擇就讀國際基督教大學的理由是，「成為大學生之後，參加官方活動的機會增加了，感覺到用英語溝通以及廣泛了解各式各樣事情很重要」。

(中時)