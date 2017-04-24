日皇室佳子公主 將赴英名門大學短期留學
日皇的二皇子秋篠宮夫妻的次女佳子，今年9月起將赴英國里茲大學（University of Leeds）短期留學。佳子從學習院大學輟學後，前年進入國際基督教大學就讀，今年春天起升大三，這次她將利用學校的交換留學生制度去英國留學。
主管皇室事務的日本宮內廳指出，佳子今年9月起將到英國里茲大學短期留學1年。里茲大學設立於1904年，位於英國中部、人口約70萬餘人的都市里茲。
佳子目前就讀的國際基督教大學，與海外約70所大學之間設有交換留學生制度，佳子即利用此制度出國留學。過去秋篠宮的長女真子也曾利用此制度到英國愛丁堡大學留學。
佳子第一次出國是在小學3年級時，與家人去泰國旅行，就讀學習院大學時，曾到美國的家庭寄宿，這次是她第3次出國，到海外留學則是頭一次。
宮內廳指出，佳子的留學相關手續已經辦完，將在大學接受教育訓練等，為留學做準備。至於準備就讀哪個學系，則今後將做出決定，但佳子本人對心理學和美術較感興趣。
佳子3年前在20歲生日記者會上表示，「已感覺到用英語溝通的重要」。她曾說選擇就讀國際基督教大學的理由是，「成為大學生之後，參加官方活動的機會增加了，感覺到用英語溝通以及廣泛了解各式各樣事情很重要」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。