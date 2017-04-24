汰換燃油鍋爐有補助 申請要快

環保署為有效改善空氣品質，降低PM2.5危害，補助旅宿業、醫療、社會福利機構、學校汰換燃油鍋爐設備費用，但空汙基金預算不足時，得不予補助！南投縣環保局提醒符合補助對象，盡快提出申請，任何疑問，可利用輔導專線049-2207301洽詢。

環保局指出，為有效改善國內細懸浮微粒PM2.5，環保署於今年4月13日，發布「改造或汰換旅宿業醫療社會福利機構學校燃油鍋爐補助辦法」，提供經費補助，對象包括：旅宿業、醫療社會福利機構及學校（含大專院校、高級中等學校及國民中小學），藉由改造或汰換燃油鍋爐，改用低汙染性氣體燃料、太陽能或電能加熱設備，減少鍋爐及加熱設備於燃燒過程所產生空氣汙染物的影響。

環保局表示，補助金額為改造或汰換每座燃油鍋爐費用的49％，最高以50萬元為限，但空氣汙染防制基金預算不足時，得不予補助！請業者把握補助期間，提早規畫因應，參與汙染減量行動，改善空氣品質。

(中時)