國中女學生沒交作業遭老師拍頭 家長提告求償30萬

國中女學生小雯（化名）2015年9月30日因作業沒寫完，遭洪姓老師拍打頭部一下，事後小雯稱頭部有幾天都不太舒服，認為身心受創，小雯父母得知後，憤而提告求償30萬元，並要求在報紙頭版刊登道歉啟事。

新北地院認為體罰情節輕微，加上小雯無提出受傷證明，判處洪姓老師僅須賠償3000元；體罰行為因未侵害小雯名譽，故無須登報，可上訴。

(中時)