川安第3度電話會談 強烈要求北韓自我克制
美國總統川普與日本首相安倍晉三24日上午再度通電話，這是兩人本月內第3度電話熱線。兩人一致同意，強烈要求反覆採取危險挑釁行動的北韓要自我克制，美日將維持高度警戒。
安倍24日上午10時半（台灣時間9時半）左右，在首相官邸與川普舉行約30分鐘的電話會談。他隨後向媒體表示，「他與川普針對北韓局勢深入交換意見。對於川普以言語和行動來展現『所有的選項都擺在桌面上』的態度給予高度肯定。」
安倍表示，「北韓核武及彈道飛彈問題，不僅是對國際社會，對日本而言，也是極為重大的安保上的威脅。」「美國航空母艦卡爾文森號戰鬥群和日本海上自衛隊的2艘護衛艦23日起在西太平洋舉行聯合軍演，日本還要持續與美國密切合作，維持高度警戒與監視的體制，以堅定的態度因應。」
北韓25日將迎接北韓建軍85周年，外界研判，北韓可能採取第6度核試或發射彈道飛彈等挑釁行為。北韓方面還向日本發出恐嚇的警語指出，「日本列島沉沒了也別後悔！」
美日領袖在北韓建軍85周年之際舉行電話會談，除了要展現美日兩國密切合作的關係外，還有牽制北韓的用意。安倍與川普在電話中還確認了，將敦促對北韓具影響力的中國發揮更大的作用。
日本朝日電視台報導，日本政府研判，北韓可能在本月內又會採取什麼動作，因此已加強警戒。美日高峰電話會談時在場的相關人士表示，「與以往的會談氣氛不同」、「有緊迫感」，光這個月就第3次通話，今後還可能會頻繁聯絡。
(中時)
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