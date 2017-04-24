國道邊坡驚見女屍 疑嘉義44歲林姓失蹤女子

國道1號三義邊坡下午發現一具女屍，高公局苗栗工務段人員今(24)天下午4點多到國道苗栗縣三義鄉交流道附近路面打掃時，發現149.5公里處草叢內有1具女屍，國道警方封鎖現場，初步發現女屍衣著完整，並未發現明顯外傷。

勘驗陳屍現場，女子疑似從陸橋墜落，初步排除他殺，死因要報請檢察官相驗。國道警方晚間根據死者手機追查，懷疑可能是22日報案失蹤協尋的的嘉義縣44歲林姓女子，警方已聯繫上家屬前來指認。

(中時)