《了解與互信 兩岸一定旺》 離譜?去蔣+去孔…現在去鄭?想去中…什麼招都出？

《了解與互信 兩岸一定旺》

中視新聞

朝鮮半島危機一波未平，一波又起！美國航母卡爾文森號這回沒有狼來了，而是真的來了，目前和日本海上自衛隊護衛艦會合，準備展開聯合軍演，警告北韓不要輕舉妄動。但北韓也沒在怕，立刻放話只要美國靠近就一舉擊沉，北韓是在吹牛還是真有實力？

而講到海上作戰，別忘了海上霸主鄭成功。每年4月在台南市延平郡王祠，舉行的鄭成功祭典，往年都由中央派內政部長擔任主祭，但今年卻改由市長主持祭典，打破54年來的慣例。而冷落國姓爺的理由，是因為原住民團體提出正視鄭成功迫害原住民的歷史，原住民立委要求別再祭拜鄭成功，要尊重多元族群的聲音。歷史真相是什麼?還是這又是繼去蔣化之後，切斷兩岸歷史認同的手段？

本集來賓：

帥化民 前國民黨立委

鄭麗文 資深媒體人

黃征輝 前張騫艦艦長

黃敬平 資深軍事記者

北京

魏東旭 軍事觀察員

(中時電子報)