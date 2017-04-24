Ｗ飯店案外案 混血女模涉吸毒遭傳喚
「土豪哥」朱家龍於W飯店開毒趴，導致郭姓小模吸毒過量致死，日前已遭台北地檢署起訴求刑12年，今(24)日並遭台北地院提訊。另一方面，北檢仍持續清查在場人士施用毒品刑責，俄混血的「Rara」王嘉蒂等4名女子，涉嫌施用第2、3級毒品，今日下午傳喚王女等4人到案。
據了解，遭傳喚的女子包括王嘉蒂、「曼曼」劉嘉欣、「娜娜」楊昕瑜、綽號「王小靜」的王靜儀等4女。4女的毛髮檢驗報告日前出爐，顯示4女在W飯店毒趴期間施用第2、3級毒品，未來恐面臨觀察勒戒或自費戒癮治療等處分。
王嘉蒂今日下午身穿迷彩外套、頭戴帽子、臉戴口罩，與同樣戴帽戴口罩的王靜儀一同現身北檢，宛如大明星上街的裝扮格外引人注目。兩人向法警室報到後，隨即上樓接受檢察官訊問。
據了解，王嘉蒂等4女坦承施用毒品，辯稱因為土豪哥的派對上有太多毒品，土豪哥甚至要求王女先喝咖啡再講話，可能因此不慎誤食毒品或半推半就下喝下毒咖啡。
「土豪哥」朱家龍去年12月2日入住W飯店2502號房，邀酒店經紀洪聖晏、鐵工廠小開江哲瑋及Rara、曼曼、娜娜、王小靜、郭姓小模等多名女子作陪，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡，最後導致郭女用毒過量身亡。
檢警介入調查後，發現朱家龍、洪聖晏在派對中施用安非他命與搖頭丸，今年1月間向法院聲請觀察勒戒。由於派對現場毒品俯拾即是，檢警也同步對參與派對的人士進行尿液、毛髮採證，日前出爐的報告直指王嘉蒂等4女涉嫌施用毒品，因此傳訊究辦。
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(中時)
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