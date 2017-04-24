鄭文燦自爆：肋骨被撞裂2根 現在得穿盔甲

鄭文燦在台上自爆遭撞裂2根肋骨。（楊明峰攝）

桃園市長鄭文燦24日下午出席桃園市觀音區建設啟用活動時，自爆上周到立院爭取客委會運算時，遭反年金民眾攻擊，「肋骨被撞裂2根，現在還得穿盔甲」，因為「擔心不去，預算就會不見」。

鄭文燦表示，為了爭取客委會的永安漁港海螺廣場的預算，在立院外遭攻擊。他說：「為了海螺被揍一拳，還被撞得很用力，本來以為沒事，下午去照X光、超音波檢查，才發現肋骨被撞裂2根，現在還得穿盔甲」

(中時)