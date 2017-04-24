老饕最愛 莫爾頓牛排館全新「春日時令菜單」!

「和牛菲力牛排配香草奶油」以美國和牛製作，牛排入口即化老饕最愛，售價2288元（未含10％服務費）。（圖片提供／莫爾頓牛排館）

餐點「乾式熟成帶骨紐約客牛排」精選18oz牛肉，經40至45天乾式熟成、滋味絕佳，售價2788元（未含10％服務費）。（圖片提供／莫爾頓牛排館）

海鮮類主餐「香煎比目魚配蒜蓉香草醬」魚肉厚實不柴，售價1288元（未含10％服務費）。（圖片提供／莫爾頓牛排館）

頂級牛排品牌「莫爾頓牛排館」創立於美國芝加哥，以高品質餐點滿足老饕，莫爾頓牛排館台北店即日起推出全新「春日時令菜單」，包括牛排、海鮮類主菜、輕食沙拉等，老饕們不可錯過。

餐點「和牛菲力牛排配香草奶油」精選美國Snake River Farms牧場頂級和牛，牛肉油脂分布均勻，佐以蔥蒜、百里香等製成香草奶油點綴，入口牛肉風味濃郁與奶油滑順口感相得益彰。另一款「乾式熟成帶骨紐約客牛排」精選18oz牛肉，經40至45天乾式熟成增添風味，牛肉入口即化。

海鮮類主菜「香煎比目魚配蒜蓉香草醬」將比目魚中段部位至於火上慢煎，加入以芝麻葉、羅勒、菠菜與百里香特製青醬提味，魚肉厚實不柴，搭配枝豆、秀珍菇、菠菜享用，人生一大滿足。

(中時)