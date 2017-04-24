陸地站立式划槳體驗 享受乘風破浪快感
育達科技大學規畫「幸福苗栗三部曲」專案計畫，與苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會推廣「Land SUP」陸地站立式划槳，由專業教練指導，打破到海邊只能玩水上活動的印象，在陸上同樣能享受乘風破浪快感。
站在板子上，用漿划行，藉由不同尺寸板子或多張板子，一個人甚是一群人都可以享受水上悠閒、歡樂時光，以站立姿勢以槳控制方向，平衡身體，也能以立槳當作交通工具，悠遊自在地操控手上的槳前往不同目的地，是最適合親子闔家從事的無動力水上活動之一。
育達科大團隊深入縣內各社區，以融入新型態的體驗方式協助地方進行策展活動，與苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會推廣的陸地站立式划槳，是從衝浪板改良的水上運動器具，國外風行多年，台灣近年陸續有業者提供有興趣的朋友體驗。
相較於衝浪，陸地站立式划槳有更多安全性，參與民眾年齡層更廣，水上運動觀光休閒發展協會在竹南長青之森，利用教導陸上衝浪，還帶著遊客導覽防風林生態，好玩又富有教育意義，吸引許多遊客前來體驗。
苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會致力於推動西岸水上運動及水域環境安全等海洋教育宣導，近年更推動竹南沿岸淨灘運動，並關注防風林間生態維護，安排遊客到海邊撿漂流木DIY彩繪，不但趣味十足也具有環保教育意義，甚至可以將獨一無二的彩繪作品用於裝飾室內空間。
(中時)
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