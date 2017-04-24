避免女兒吸二手菸 父戒23年菸癮
財政部提《菸酒稅法》修正案，每包菸擬漲20元，苗栗縣政府衛生局開辦戒菸班、門診戒菸服務、戒菸服務專線電話等，協助癮君子戒菸。苗栗縣林姓爸爸抽菸23年，為了不讓女兒「小公主」吸二手菸，透過門診戒菸成功戒菸1年多，再也不怕身上殘留菸味影響「小公主」。
苗栗縣35歲林姓爸爸成功戒菸一年多，他開心分享戒菸歷程，國中時一時好奇，跟同學湊錢合買一包菸，因為零用錢不多，點一根菸要3、4個人輪流抽，23年來每天要抽一包菸，直到去年女兒「小公主」出生，他燃起戒菸決心。
「跟朋友應酬若不喝酒、不抽菸，似乎說不過去」，林姓爸爸說，但想到每個月花在買菸費用，就可以買好幾瓶女兒奶粉，覺得抽菸浪費錢又傷身。平時在家也要躲在陽台抽菸，抽完後菸味附著在衣服上，夫妻關係也搞得緊張，更加下定決心戒菸。
他參加門診戒菸，回想戒菸第一周，下決心一根菸都不碰，靠著女兒相片當助力，每每想抽菸就拿出相片看，增強戒菸意志力，也跟朋友們宣告要戒菸，請朋友一起督促。
「戒菸1年了，我成功連1根菸都不碰」，林姓爸爸開心的說，戒菸後感覺身體變好，也不怕菸味殘留身上，回家可以安心抱著女兒，最重要的是，家人可以多放心。
縣府衛生局長張蕊仙表示，國人十大死因大多和吸菸有關，癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病等疾病，吸菸更是致癌的主因之一，縣內無菸醫院提供全面性戒菸服務，無論門診、住院或急診病人，都可享有最高只須負擔200元戒菸藥費優惠，讓民眾可省荷包，又能獲得健康。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。