避免女兒吸二手菸 父戒23年菸癮

國人十大死因大多和吸菸有關，癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病等疾病，吸菸更是致癌的主因之一。(圖／中時電子報)

財政部提《菸酒稅法》修正案，每包菸擬漲20元，苗栗縣政府衛生局開辦戒菸班、門診戒菸服務、戒菸服務專線電話等，協助癮君子戒菸。苗栗縣林姓爸爸抽菸23年，為了不讓女兒「小公主」吸二手菸，透過門診戒菸成功戒菸1年多，再也不怕身上殘留菸味影響「小公主」。

苗栗縣35歲林姓爸爸成功戒菸一年多，他開心分享戒菸歷程，國中時一時好奇，跟同學湊錢合買一包菸，因為零用錢不多，點一根菸要3、4個人輪流抽，23年來每天要抽一包菸，直到去年女兒「小公主」出生，他燃起戒菸決心。

「跟朋友應酬若不喝酒、不抽菸，似乎說不過去」，林姓爸爸說，但想到每個月花在買菸費用，就可以買好幾瓶女兒奶粉，覺得抽菸浪費錢又傷身。平時在家也要躲在陽台抽菸，抽完後菸味附著在衣服上，夫妻關係也搞得緊張，更加下定決心戒菸。

他參加門診戒菸，回想戒菸第一周，下決心一根菸都不碰，靠著女兒相片當助力，每每想抽菸就拿出相片看，增強戒菸意志力，也跟朋友們宣告要戒菸，請朋友一起督促。

「戒菸1年了，我成功連1根菸都不碰」，林姓爸爸開心的說，戒菸後感覺身體變好，也不怕菸味殘留身上，回家可以安心抱著女兒，最重要的是，家人可以多放心。

縣府衛生局長張蕊仙表示，國人十大死因大多和吸菸有關，癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病等疾病，吸菸更是致癌的主因之一，縣內無菸醫院提供全面性戒菸服務，無論門診、住院或急診病人，都可享有最高只須負擔200元戒菸藥費優惠，讓民眾可省荷包，又能獲得健康。

(中時)