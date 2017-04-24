卓冠廷、洪慈庸結婚，吳念真喝喜酒送祝福

台中市新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸今晚在喜宴上流露幸福表情，接受大家甜蜜的祝福。（圖／立委洪慈庸服務處提供）

視洪慈庸如女兒的導演吳念真（右），特別南下台中來喝卓冠廷和洪慈庸的喜酒。（圖／立委洪慈庸服務處提供）

台中市長林佳龍與市長夫人廖婉如今晚一起見證卓冠廷與洪慈庸的結婚喜事。（圖／立委洪慈庸服務處提供）

台中市府新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸今晚（24日）在林酒店宴請雙方親友，導演吳念真特別南下台中喝喜酒，對視為女兒的洪慈庸找到如意郎君，獻上滿滿的祝福，市長林佳龍與市長夫人廖婉如也到場見證這對一路走來始終如一的佳偶，並笑稱以後生下愛的結晶，就可以享受台中市的托育一條龍福利。

(中時)