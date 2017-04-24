技專繁星 竹山高中雙姝登優質大學
技專繁星放榜，國立竹山高中9人上榜，其中，國際貿易科陳美儒，錄取國立台北商業大學財務金融系；林冠妤錄取國立屏東科技大學企業管理系，分別榮登南、北部優質國立大學！
陳美儒在校內技職繁星排序第1名，曾榮獲全國商務管理暨英語專題競賽第1名，更通過難度頗高的會計乙級─資訊職種證照，此次順利錄取國立台北商業大學，實至名歸。
同班同學林冠妤，始終保持班上前3名，由於家中經濟負擔較重，此次順利錄取屏東科大，讓她放下心中大石；不過，林冠妤表示，她還是想參加5月初的四技二專統測，看看是否有機會錄取台中科大或雲林科大，留在中部就讀，可以有更多時間陪伴親人。
(中時)
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