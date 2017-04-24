推曾陶鎔打明星賽 周思齊:他常最早到最晚走
中信兄弟曾陶鎔去年多在二軍出賽，不過他今年靠火燙的打擊大放異彩，逐漸在一軍占有一席之地，他為了能站穩腳步，場下付出多少努力，身為前輩的「周董」周思齊都知道，周董24日在明星賽活動上透露，「陶鎔常常是最早到球場，最晚離開的那一個」，期望曾陶鎔能在明星賽一展身手。
曾陶鎔2015年季中選秀會第10順位獲中信兄弟青睞，展開職棒生涯；首年他在一軍沒有太多上場機會，於是2016年春訓時，原本主守內野的他接受二軍總教練大威的建議，多練外野守備，並以打擊率4成44奪得二軍打擊王。他今年熱身賽6場出賽，敲4安都是全壘打，總算如願擠進一軍陣容，開幕戰更轟出代打3分炮，技驚四座。
曾陶鎔本季出賽14場，繳出打擊率2成78、2轟成績，長打率高達5成；表現雖不到傑出，但周思齊這已足夠讓他入選明星賽，「陶鎔是很認真的球員，也是球隊極力培養的下一個大王，常最早到球場、最晚走，我覺得他蠻不錯的。」至於為何會知道這件事，周思齊笑說，「當然是因為我也很早到！」
(中時電子報)
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