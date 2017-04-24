這些醫生 都跟她學氣功

養生專家白雁推廣氣功運動超過30年，有許多醫師學生(本報資料照片)

醫生練氣功？沒有錯，推廣氣功超過30年的養生專家白雁，至少有上百位醫師學生；這些醫師學員，無論中醫或西醫，無論身在香港、台灣還是新加坡，一旦開始練，往往一戀到底，天天練，不會停，還把這套養生功法帶回家讓家人一起練、帶到醫院讓護士和病人一起練。

醫生怎麼會練氣功？白雁說，醫生也是人，醫生也會生病，醫生因為接觸病人，更知道疾病的可怕，可是醫師懂得治病，卻不一定都懂得養生。「我的很多學生是醫生的主要原因是因為他們也在尋找一個對的養生方式。」

白雁分析，對醫師來說，所謂「對的養生方式」，第一就是不能花時間，因為醫生比誰都忙；第二是這個養生方式一定要有理論根據、有法可循、甚至有理論背景，醫生不會盲目崇拜跟隨流行或偏方；第三，對醫師而言，必須先能說服他自己，才能夠開始練，醫師對功法的要求和嚴謹度遠高於一般人；最後，當醫師知道有濁氣和病氣的存在，他會知道如何保護自己，這對醫師來說非常重要。

白雁在全世界推廣自主生命的氣功運動，有上百位醫師學生(本報資料照片)

病氣和濁氣，沒感覺，不代表不存在。白雁解釋，醫生平常都在接觸病氣和濁氣，只是沒有知覺或是不知道那是一種甚麼感覺而無法定出一個名稱，他只覺得下班很累，或是幫病人看完病，整個人好像被抽空，又或者跟某個病人感同身受之後，好像自己也有一樣不舒服的感覺，「他無法定義這是甚麼，可是跟我學功之後，他知道這就叫做病氣、濁氣。我又教了他方法將這些不好的氣及時排掉，對醫生來說這非常重要，因為當他把負能量排除後，看診的能力和效率都提高了。」

白雁有一個醫師學員是新竹的中醫師林豪，學功前就知道人的氣場會交流，但他不知道濁氣和病氣是甚麼感覺；從前他下診之後常常覺得肚子漲、有屁、要打嗝，卻不明白這就是氣的交換；學功後他知道了。「一開始滿嚴重的，他每看一個病人就到外面去抖濁一次，他秘書說，我們醫生會不會出問題了？一天抖三四十次，有必要抖成這樣嗎？」白雁笑說，後來他跟白雁諮詢，白雁告訴他不需要這樣，因為是淺接觸，這些濁氣並不會長時間停留，只要當天排掉，新陳代謝24小時內不要進入體內即可，所以他一天只要抖一次，他這才放心，從此下班後一定先抖濁才回家。

中醫師林豪練習氣功之後，把脈更準(本報資料照片)

中醫師林豪練習氣功，身體更健康，心情更快樂(本報資料照片)

白雁另一個醫師學生是台北馬偕醫院的小兒科醫師葉樹人，以前幫病人看病，並不覺得有病氣存在，學功後他帶著小孩一起來當白雁的學生，是小孩發現爸爸回家有濁氣，跟爸爸說：沒有抖濁不可以回家，所以他都會先抖濁再回家；他這才發現，原來他感覺不到濁氣，不代表小孩也感覺不到。從此他對濁氣有了認識，但並不懼怕，他知道原來病人真的帶有病氣，自從他知道濁氣，對病人生病的感覺更加同情，看病能力也更好。

白雁在香港的醫師學生張愛英，他說他從前把脈是不準的，但學功後變得神準，因為他明確感受到病人的氣，自己手上帶氣，感覺到病人的頻率和自己不同。

白雁觀察，醫師學氣功，對於醫療的專業和身體健康都有幫助。醫師不來上課的最主要原因是忙碌，真的有練習的人，都會想在醫院介紹護士一起練習，帶著家人練功更是百分百都會做到。醫師大多缺乏簡單有效的養生法，氣功就是一種簡單有效、每天可以自己做的保養方式，非常適合講究科學證據的醫師親身體會。

這麼多年來，白雁的醫師學員超過百位，幾乎都是一開始學習，就不會停止；是一群最不容易信服，但一旦信服，也最不容易放棄的人。

小兒科醫師葉樹人練習氣功之後，身心健康大加分(本報資料照片)

小兒科醫師葉樹人練習氣功得到好處，也推薦給護理同事(本報資料照片)

前面提到的小兒科醫生葉樹人，練功前常值班，作息不正常，長期壓力疲勞，身體走下坡；肩頸僵硬到脖子轉不動，手腳冰冷難入睡，早上起床四肢刺骨痛。體檢報告顯示肝功能異常，重度脂肪肝；體重過重，痛風；頸椎腰椎長骨刺，長期腰痛導致手腳無力。身為防醫學博士，他判斷自己快中風了，他好怕自己中風或猝死，緊張之餘，一個偶然機會開始跟白雁學氣功。

透過練氣功，葉樹人改善了筋骨靈活度，元氣慢慢恢復，肚圍縮小3吋，體重下降10幾公斤，肝功能恢復正常，脂肪肝進步；身體新陳代謝好轉，四肢不再冰冷，肌肉變有力。

氣功年輕化! 現代人搶著練

「從前腳底是硬的，練功後腳底變軟，才知道過去太忙沒有養生，亞健康雖然未嚴重到生病，卻眼看自己老化。」持續練功，現在他筋骨柔軟，氣血暢通、下肢溫暖，全身活動自如。他說，生病找醫生，養生靠自己，只要找到適合自己的運動方式然後堅持每天做，假以時日，精神體力一定會變好。

同樣是白雁的醫師學生林豪，是新竹有名的傷科中醫師，他說，中醫將人體視為一個完整系統，所謂的筋遍佈全身，不只在四肢，還在臟腑之間，人體的心、肝、脾、肺、腎不會自動坐在正確位置，都靠筋膜來固定，一旦一邊的筋膜僵化或過度收縮，都可能造成人體左右不協調，引發其他症狀。

運動流汗好臭 做這個運動反而香香的?

林豪指出，要保持筋柔，最好的方法是鬆筋。很多不舒服的症狀透過鬆筋都能改善。鬆筋不只是四肢的筋，還包括包覆身體各種組織的筋膜，現代人長期姿勢不良，對筋骨造成不當影響，很多人全身的筋呈現錯誤的僵硬型態，容易痠痛、緊繃，年紀大的甚至容易沾黏，影響正常功能。

林豪親身體驗白雁氣功，在家就能調整全身的筋和筋膜，本身是鬆筋的名醫他建議，最好的保健方法就是透過專業醫師輔助鬆筋後，搭配練習白雁氣功3個月，良好維持調整好的筋骨，才不會看完醫師後又快速打回原形。

林豪解釋，用氣功方式活動身體，筋會鬆，鬆筋最重要的是速度要慢，如果速度過快，就達不到鬆筋效果。氣功緩慢卻帶有身體韻律，有時從右手就拉到對側左腳的筋，間接讓骨頭與筋互相帶動調整，筋鬆了，氣順了，骨頭位置自然保持正確。人本來就會老，造成筋縮、全身僵硬在所難免，擁有一個自己能夠保養的健康之道，是延年益壽最好的方法。

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5/21周日下午2點

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(中時電子報)

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