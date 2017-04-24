衛星照：排球打完了 北韓核試驗即將啟動

北韓核試驗場豐溪里的衛星圖片，顯示日前在場上類似於打排球的狀況很明顯已被清除。(圖／38north.org)

北韓核試驗場豐溪里衛星圖片顯示活動頻繁，專家分析稱北韓準備就緒，即將進行核試驗。(圖／38north.org)

美國的北韓研究網站「北緯38度」發佈衛星圖像顯示，北韓豐溪里核試驗場已停止抽水，並有大型拖車進出，日前出現類似「打排球」的狀況也已消失，顯示近將進行核試驗，時間極可能在4月25日北韓建軍節與28日聯合國安理會召開北韓核試會議之間。

在美日韓聯合軍持續進行之際，北韓連日來不斷通過官方媒體放狠話，表示無意與美國重啟對話，並威脅以核武回應美國的挑釁。《紐約時報》以「排球賽結束了，北韓已恢復核試驗場工作。」為題報導，約翰．霍普金斯大學北韓研究網站「北緯38度」發佈的衛星圖像顯示，北韓東北部豐溪里核試驗場一個隧道洞口似乎已停止從隧道向外抽水，而且還有大型拖車進出活動，分析人士認為這可能意味著隧道已經封閉，準備進行核試。

至於這次核試時間，報導認為可能是4月25日到4月28日之間，前者是北韓建軍節，後者則是聯合國安理會排定將討論北韓核試問題的會議。一旦金正恩真的決定進行第6次核試，這次引發的風暴將比過去更加劇烈。

稍早前約在16日左右的衛星圖像中，分析人士注意到有些異常動態，似乎是有人在試驗場打排球，觀察家懷疑可能是北韓故佈疑陣，也可能只是周末試驗場工作人員的周末活動。這些可能是打排球活動的影像在最近已全部消失。

圖為一架美國U2偵察機24日飛越韓國京畿道平澤市烏山空軍基地上空。自北韓月中閱兵展示其洲際彈道飛彈以來，美國便加強了對北韓的經常性空中偵察活動。（圖／美聯社）

韓國《中央日報》報導說，北韓近斯開始安排豐溪里核試驗場附近的居民避難，核試驗場附近的飛機活動數量亦有所增加，「根據前例來看，都是準備核試驗的前兆。」

韓聯社稱，如果北韓不顧外界警告強行進行核試驗，那麼國際社會對朝制裁或將達到史無前例的強度，半島危機指數也將迅速上升。

韓國慶南大學教授金東燁則認為，比起核試驗，北韓進行洲際導彈發射的可能性更大，時間點可能是韓美聯合軍演結束的4月底5月初。金東燁表示，比起對美全面攤牌的核試驗，展示肌肉的導彈發射似乎更符合北韓利益。

(中時電子報)