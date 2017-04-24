外交官之子很rocker 林如禧成台大5冠王

武陵高中林如禧，台大放榜一口氣錄取5學系，成為「五冠王」，外型酷炫的他平時和同學自組樂團擔任主唱。（林如禧提供）

武陵高中陳柏翰（左）和林哲賢（右）都錄取台大醫科。（蔡依珍攝）

武陵高中林如禧，是外交官之子，從小隨著父親駐外，在印尼、美國生活近9年，高中才返台，坦言美國重「探索」、台灣重「灌輸」的教育方針讓他一開始很不習慣，在師長同學幫助、和媽媽準備參考書補強下，在學測考出72級分佳績。

林如禧興趣廣泛，一口氣報考台大外國語文學系、政治學系國際關係組、心理學系、國際企業學系和法律學系法學組5學系，今台大放榜，林如禧「全壘打」成為「五冠王」。

林如禧留著微長捲髮，笑言高中和同學共組「帕普樂團」擔任主唱，面試時幾乎每個教授都有提到社團經驗，覺得誠實回答、「做自己」是脫穎而出的關鍵，本來立志朝爸爸目標邁進的他，準備中發現每一科都很有興趣，仍在考慮最後選擇。

台大個人申請第二階段放榜，武陵共有48人錄取64個科系，其中有3人錄取醫學系，分別是第一階段申請六校醫學系全數通過的陳柏翰和林哲賢，及去年畢業的李宜潔。另有1人獸醫系、工商管理學系2人、法律系6人、外語系3人、電機系6人、資工系6人等。

除了林如禧是五冠王，陳聖佑也正取電機工程學系、工程科學及海洋工程學系，吳岳凌正取會計學系。

(中時)