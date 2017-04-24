廣西男被騙傳銷 鈔票寫救命獲救
廣西一名男子陸先生被騙到廣東惠州一傳銷窩點後，他被騙後在鈔票上寫下「救救我」字樣，趁機裹成一團扔出窗外，熱心民眾撿到後報警，警方隨後一舉搗毀這一傳銷據點。
澎湃新聞網報導，廣東省惠州市惠陽區公安分局古井派出所4月20日接獲民眾報案稱，在長興街路面上撿到一百元人民幣，上面寫有「我被騙傳銷，救救我，控制我在6樓」等字樣，於是選擇報警。
警方在了解情況後，立即趕往轄區長興街，透過對附近6層以上的樓房進行排查，最終確定被害人在長興街某棟6樓605室。因對裡面具體的情況不了解，考慮被害人可能受到傷害，警員找來房東，了解情況後，制定出解救方案。
警方讓房東出面周旋，讓605房的歹徒放鬆警惕開門，警員展開行動，衝入房內，制伏房內的人員，並成功解救出被害人陸先生，共抓獲梁姓、陳姓等5名嫌疑人。目前，案件正在進一步審理中。
(旺報)
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