破壞共享單車 海南省將納入個人信用記錄

陸媒報導，在上海、北京等多地推出共享單車的「規矩」後，海南省海口市也規定單車監管意見，如果不規範使用共用單車行為，將納入個人信用記錄。

海南省海口市通過《共用單車規範管理實施方案》和《支持和鼓勵共用單車健康發展的若干意見》，內容提到，若使用者故意損壞、篡改二維碼，盜竊共用單車或違規停放自行車，由公安機關、城市管理等有關部門依據各自職責依法處理，並將其違法違規資訊納入個人信用記錄；構成犯罪的，依法追究其刑事責任。

(旺報)