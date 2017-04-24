陸Q1罕見出現千億財政赤字
《第一財經日報》報導，今年第一季，大陸罕見出現1551億元（人民幣，下同）的財政赤字，上海財經大學高等研究院助理研究員吳化斌表示，一般來說，財政赤字出現在後半年，但今年一季度出現了財政赤字，這是近一、二十年所沒有的。
其他專家分析認為，今年第一季就出現財政赤字，主要緣於財政支出進度明顯加快，以及今年擬安排財政赤字規模創歷史新高，且今年4月以來，還有5800多億元減稅降費政策正陸續實施。
大陸財政部日前公佈的資料顯示，2017年第一季，一般公共預算收入4兆4366億元，全國一般公共預算支出4兆5917億元，財政赤字為1551億元。以財政部網站從2009年開始公佈第一季財政收支資料，這是首次出現第一季的財政赤字。
(旺報)
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