桃園霞雲基地移交後 成蚊子館電線失竊

復興區「霞雲探索教育基地」年初移交給公所後閒置至今，還2度發生電線失竊，議員楊朝偉要求活化。（蔡依珍攝）

復興區「霞雲探索教育基地」年初移交給公所後閒置至今，還2度發生電線失竊，議員楊朝偉要求活化。（蔡依珍攝）

復興區「霞雲探索教育基地」年初移交給公所後閒置至今，到處掛上禁止進入牌子，仍2度發生電線失竊。（蔡依珍攝）

復興區「霞雲探索教育基地」年初移交給公所後閒置至今，到處掛上禁止進入牌子，仍2度發生電線失竊。（蔡依珍攝）

復興區「霞雲探索教育基地」年初移交給公所後閒置至今，到處掛上禁止進入牌子，仍2度發生電線失竊。（蔡依珍攝）

救國團「霞雲探索教育基地」年初移交給桃園市復興區公所後閒置至今，雖已掛上禁止進入牌子，仍2度發生電線失竊，議員直指原有員工失業、在地學子少一處教育基地、公所收不到租金還得派員駐守，斥責市府規畫慢半拍，高舉「轉型正義」大旗卻造成三輸局面，原民局允諾本周前開協調會改進。

位於桃園市復興區北橫公路18.2公里處的「霞雲探索教育基地」，從1983年設置至今，是知名的攀岩、繩索等競技活動場域，設備齊全、頗受歡迎，但占地3513坪的基地屬原住民保留地，由行政院原住民族委員會委託復興區公所代管，負責經營的救國團，每年依公告地價5％繳納35萬元租金，屢遭控「占用原民祖產」，要求返還。

救國團今年1月10日起正式移交給桃園市復興區公所，但議員楊朝偉卻發現，過去每年接客超過2萬人的教育場址，竟開始閒置養蚊子，到處掛滿禁止進入告示牌，但3月25日及4月10日都發生電線失竊，公所在有限人力下，派員進駐，仍限於白天，平時還得多找來3至4位員工幫忙除草。

楊朝偉說，與往年相較，4個月來少招生3000人，以每人門票550元計算，已損失165萬元，還不包括其他食衣住行花費創造的經濟效益，桃園學子新生訓練也必須舟車勞頓移師其他縣市，最不能接受的是，原救國團聘用、在霞雲坪工作多年的原民員工、教練約12人，因此失業沒頭路，斥責市府拿石頭砸自己腳，失去美意。

多次爭取討回的原住民議員林志強也覺得「非常遺憾」，為落實原鄉部落的土地正義努力要回，卻是擱置。副市長王明德坦言移撥前就須有完整規畫，原民局長林日龍說，目前規畫闢建為可停靠接駁巴士的大型停車場，並重新檢討設計山訓活動，允諾本周前邀約相關局處召開協調會活化利用。

(中時)