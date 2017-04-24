俄國最大潛艦 將超越颱風級
俄國核潛艦「09852項目」(Project 09852)稱為「貝爾哥羅德號」((Belgorod)在2018年應可完成，完成之後的貝爾哥羅德號會成為新一代世界最大的潛艦，一舉超過著名的颱風級彈道潛艦(Project 941)，寫下新的世界紀錄。
俄國衛星網報導，新一代水下巨物貝爾哥羅德號並不是攜帶核子武器的戰略潛艦，而是水下調查與施工用的工作艦，它將攜帶深海無人潛艇和特殊的科學設備，用以研究北冰洋的海底，深入尋找礦物，並建立水下通信。
這型潛艦是由安泰級(Antey，也稱949A項目，北約名：奧斯卡2型)改造而來，安泰級是在舊蘇聯時代的巡弋飛彈攻擊潛艦，上頭安裝有各種專門打擊航空母艦的巡弋飛彈和反艦飛彈，是對美國雷根政府時期的航空母艦戰鬥群全球部署所做的回應。後來蘇聯解體，其中安泰級的改良型就停工了，但是仍在船台的第13、第14艘安泰級，就將兩艘的資材合成，並被改裝成貝爾哥羅德號。
執行建造的俄國海軍司令告訴媒體，貝爾哥羅德號將在2018年完成。預計長達184公尺，足足超過颱風級11公尺之多，是新的潛艦之王。不過此型艦屬於特殊用途，只會製作一艘。
莫斯科軍事科學院院士瓦蒂姆．柯齊林(Vadim Kozyulin)說：「貝爾哥羅德號就像是水下工程船，負責勘察海底環境、資源、並建立水下監測網、水下通訊網路等等，船上會有許多的子艇接口，與水下機器人控制站，一次水下工作可達到120天。」
(中時電子報)
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