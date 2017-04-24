鄭文燦挨撞2根肋骨裂 醫師：痛到「哭笑不得」

鄭文燦挨撞2根肋骨裂，醫師直指會痛到哭笑不得。(蔡依珍翻攝)

桃園市長鄭文燦上周到立法院時，遭抗議年金改革民眾推擠，5天後驚爆肋骨斷2根，桃園市新聞處長張惇涵證實鄭左側兩根肋骨出現裂痕，預計要觀察2周，強調不會驗傷提告，也會維持基本公務行程，並向社會呼籲，暴力不能解決問題。

鄭文燦上周三(19日)前往立法院參加前瞻基礎建設公聽會，在場外遭到反年金改革的陳抗民眾推撞，雖然負傷，但行程滿滿的他，當天下午仍回桃園連跑3行程，周四至今日更連跑23個行程，甚至在觀旅局火把節晚會時跟著互動。

張惇涵說，鄭文燦遭撞後即感覺腰腹疼痛，但因桃園農博開幕在即，仍強忍疼痛繼續公務，休息多天仍未消退，昨中午趁行程空檔到瀚群骨科診所，做超音波及X光檢查，驚見左側第七、第八2根肋骨骨折出現裂痕，所幸醫師說沒有大礙，先穿戴護具固定讓骨頭癒合，預計要觀察2周。

張惇涵說，鄭文燦感謝關心，強調不打算提告，但仍認為陳抗群眾的表達方式，已踰越言論自由的保障範圍，將維持行程，呼籲社會仍應理性討論公共議題，解決問題必須靠溝通對話，仇恨暴力都是民主的暗礁，應該避免。

衛福部桃園醫院骨科醫師陳厚全說，以生產最疼痛是10分，肋骨裂的疼痛指數約達7、8分，最麻煩的是，第七、八根肋骨位於乳頭下方，「連呼吸都會痛」等於24小時都不會停止，咳嗽、笑、轉身等都會讓疼痛加劇，真的是「哭笑不得」，建議保持情緒平靜，約4到6個禮拜就能自癒。

(中時)